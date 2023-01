La Coppa del Mondo in Qatar ha messo in evidenza un bel numero di calciatori che adesso animano la finestra di mercato di gennaio dove, a differenza di quanto accadeva un tempo con le squadre che non volevano cedere le loro migliori pedine a stagione in corso per non rischiare di indebolirsi , ci saranno invece trasferimenti a cifre record con molti club dispostissimi a cedere... attratti dalle folli offerte delle squadre di Premier League.

Tanto per fare un esempio, il 21enne centrocampista della nazionale argentina, Enzo Fernandez, dal Benfica si accaserà al Chelsea che pagherà ai portoghesi, in tre rate, quasi 130 milioni di euro. I londinesi, nel frattempo, hanno già acquistato dal Monaco il difensore centrale della Francia Benoit Badiashile, anche lui 21enne, per 38 milioni di euro.

L'Arsenal, in testa al campionato, non vuole essere da meno e ta trattando l'esterno ucraino Mykhailo Mudryk con lo Shakhtar Donetsk che pretende almeno 100 milioni di euro. Anche in questo caso parliamo di un 21enne!

Ormai, alcuni club sono disposti a spendere decine di milioni senza avere la certezza che la cifra possa essere equiparabile alle aspettative. Spendere decine di milioni di euro per un calciatore che ha 24-25 anni e per due, tre anni ha garantito lo stesso rendimento può sempre esser folle, ma almeno ha una parvenza di logica... per i casi sopra citati, invece, rimane solo la follia.

Per ultimo, tra le voci di mercato che vale la pena di riportare, vi è quella del quotidiano Marca che ci informa che tra le infinite clausole del contrato che lega Cristiano Ronaldo agli arabi dell'Al Nassr, ve ne sarebbe anche una in base alla quale il 37enne attaccante portoghese finirebbe in prestito al Newcastle United, nel caso in cui la squadra di proprietà del fondo sovrano saudita, a fine campionato, riuscisse a qualificarsi per la Champions League 2023/2024. In questo momento, l'ipotesi è assolutamente plausibile.