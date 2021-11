Si conclude con successo l'evento esclusivo OTAM a Napoli, evento organizzato in partnership con Mele Yacht, che ha permesso ad armatori esperti di poter toccare con mano e navigare oltre i 50 nodi, su un prodotto artigianale ed unico al mondo di alta qualità, di cui OTAM è specialista dal 1954 ed ambasciatore nel mondo.

Protagonisti dell’evento sono stati il nuovo modello 70 HT, presentato in anteprima mondiale al Cannes Yachting Festival 2021 ed il 65 HT One Off. Entrambi rappresentano una esperienza unica e non replicabile per veri intenditori ed esperti. OTAM conferma la sua forte identità e presenza non solo a livello internazionale ma ovviamente anche a livello nazionale dove annovera Clienti ed ambasciatori di rilievo come Fabio Cannavaro già armatore di prodotti della casa da anni.

L’ottima sinergia con Mele Yacht ha permesso un evento di alta qualità e risultati, successo possibile grazie ai forti valori di una realtà consolidata da oltre 40 anni fondata da Antimo Mele ed oggi rafforzata con orgoglio e dedizione dai figli Assia e Salvatore. A curare gli allestimenti dell'evento al Circolo Nautico Posillipo dello scorso weekend, Francesca Varriale Eventi.