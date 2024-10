Floriana Amoruso, special guest al “il salotto delle celebrità”, splende sul red carpet dell’81 edizione del Festival del Cinema di Venezia





In questa esclusiva intervista abbiamo il piacere di conversare con Floriana Amoruso, figura di spicco nel panorama dello spettacolo e della moda: Floriana si trova a Venezia per far conoscere la sua attività e la sua personalità, con l'intento di far emergere e valorizzare le eccellenze pugliesi nel vasto mondo dello show business, senza pregiudizio e senza filtro. Tra le luci della ribalta Floriana condivide con noi le sue ambizioni e la visione che guida il suo lavoro nel settore dello spettacolo, della moda e dei social media.



"Benvenuta! Potresti descrivere brevemente la mission e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?"

Assolutamente. Ciò che contraddistingue la mia azienda dalle altre è sicuramente la ricerca di personalità: attraverso lo store, diamo spazio ad una selezione di capi che hanno il potere di creare un legame vero e proprio tra l’abito e l’immagine che vogliamo essere.Se ci pensiamo bene gli abiti sono parte integrante della nostra immagine, di fatto è il primo filtro che mettiamo tra noi e gli occhi degli altri.Inoltre, sono il principale strumento con cui chiunque può acquisire informazioni su di noi senza aver bisogno di parole. Questo forte impatto cerco di trasmetterlo anche attraverso la mia agenzia di immagine e moda, pensata e creata interamente da me, in cui ogni cliente ha una comunicazione assolutamente originale, una modalità che possa essere esclusiva e personalizzata.

"Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?"

La mia è una mente in continua elaborazione, le mie idee sono davvero svariate. Ho tantissimi progetti futuri, tra cui alcuni molto importanti, non solo per la notorietà a cui potrebbero portare il mio nome e la mia attività, ma soprattutto come conferma e soddisfazione del mio lavoro e della mia vita finora. Naturalmente però, anche un po’ per scaramanzia, non posso aggiungere nulla di più.

"Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

Ho scelto di partecipare anche quest’anno all’evento proposto da “Il Salotto delle Celebrità” in quanto per me è un’esperienza che definirei adrenalinica, solo un evento come questo nel quale si concentra bellezza e arte può dare così tanta energia. Un evento da vivere.

"In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con il cinema. Quali film, registi o attori ti hanno influenzato maggiormente?"

La Mostra del Cinema di Venezia per me è un’occasione in cui pongo l’attenzione sulla scelta dei look sia durante il Red Carpetsia per quanto riguarda i costumi che indossano gli attori che hanno recitato nei vari film, proprio per tutte le motivazioni di cui parlavamo prima. Da questi stessi look poi prendo ispirazione per le prossime collezioni reinventando nuovi progetti.