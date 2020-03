I nuovi smartphone Samsung della serie Galaxy S20 sono davvero molto interessanti, sia per le loro caratteristiche tecniche che per le loro funzionalità. Chi possiede un Galaxy S10 od un Galaxy Note 10, però, potrebbe decidere di non passare alla nuova versione poiché la "vecchia" versione dei Galaxy (o di Note 10) funziona ancora bene.

Per questi utenti c'è una buona notizia, poiché possono trasformare (in parte) i loro Galaxy S10 e Galaxy Note 10 in dei nuovi Galaxy S20.

Ovviamente questa trasformazione non riguarda il comparto hardware, ma quello software.

Samsung, infatti, ha deciso di rilasciare un aggiornamento che porterà alcune funzionalità interessanti dei Galaxy S20 su Galaxy S10 e su Galaxy Note 10.

Questo l'elenco delle funzionalità software presto disponibili sui modelli "10": Scatto Singolo, Modalità Notte e Night Hyperlapse, Custom Filter, Modalità Pro per i video, Galleria Intelligente, Quick Share e Quick Music.