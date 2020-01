Agri Trade specializzata nel settore fitofarmaci e fertilizzanti.

Agri Trade srl è costantemente impegnata nella selezione e ricerca di materie prime, a livello nazionale ed internazionale, della loro importazione ed infine la vendita sul mercato italiano con il marchio Agri Trade. Motivazione, professionalità e passione sono i tre termini cardine per cui è stata fondata Agri Trade, avvalendosi di tecnici impegnati in ricerca e sviluppo su nuove tecniche agronomiche da inserire nella gamma dei prodotti con il solo obiettivo, quello di soddisfare il cliente nel perfezionare le competenze in modo tale da garantire massima qualità. Con il canale di vendita al dettaglio è stato sviluppato un progetto, in campo con Agri Trade, vale a dire un’assistenza tecnica dedicata a tutte quelle imprese agricole che hanno scelto questo marchio, costituito da un team di esperti che analizzano e trovano rimedi alle possibili problematiche agronomiche.

I prodotti della divisione agricoltura di Agri Trade srl sono il risultato decennale di esperienza nel settore della nutrizione vegetale e difesa. Esperienza che Agri trade mette a disposizione degli operatori attraverso un’ampia gamma di formulati e prodotti specifici, anche naturali e biologici, come alghe, amminoacidi vegetali e propoli, in grado di soddisfare tutti i fabbisogni nutrizionali delle piante da frutto, degli ortaggi, delle colture industriali e floricole e garantirne così il migliore sviluppo vegetativo e produttivo.

Agri Trade in Fiera dal 29 gennaio al 1 febbraio

Quest'anno Agri Trade srl partecipa alla 114° Fiera Internazionale dell'agricoltura, stand B8 all'interno del padiglione 7. Per l'occasione viene presentato il Catalogo dei prodotti e le tante novità relative all'agricoltura Biologica e Convenzionale.

Ogni progetto racchiude tutti i valori che contraddistinguono Agri Trade Srl nel segno della qualità.