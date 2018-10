DiTutto, Martina Malagnino ospite nel programma TV "A Tambur Battente"

La cantante manduriana Martina Malagnino lo scorso Agosto - durante una sua performance nell'evento "La Notte delle Miss"organizzato da DITUTTO al Relax Leuca - era stata notata dal direttore Walter D'Errico che, nell'ambito del progetto "DITUTTO Talent", l'ha poi proposta alla redazione del programma televisivo "A TAMBUR BATTENTE".

Il conduttore del talk show Daniele Perini ha apprezzato le sue doti artistiche di Martina e ha deciso così di inserirla tra gli ospiti musicali della Prima Puntata che andrà in onda dal 23 Ottobre sul Circuito Televisivo Nazionale e Internazionale Fox Production. (Canali Tv e orari di messa in onda su www.ditutto.it)

"A TAMBUR BATTENTE", oltre che su Digitale Terrestre e WebTv, si potrà vedere anche attraverso il Canale Satellitare Koper Capodistria - pure questa emittente del Circuito Tv Fox Production - Martedì 23 Ottobre alle 21.10 e in replica Sabato 27 Ottobre alle 15.00.



Martina Malagnino ha studiato danza classica, moderna e hip hip, per poi dedicarsi al canto e allo studio del pianoforte. Ha partecipato a diversi contest musicali tra i quali "Area Sanremo", arrivando in finale e classificandosi tra i primi 100 artisti emergenti in tutta Italia, "The Voice Of The Sea" talent musicale vinto nel 2016 a Dubai e "Voice" talent radiofonico di Radio Punto Sud vinto nel dicembre 2017. Nel Febbraio 2018 è uscito il suo primo singolo dal titolo "Sento il cielo scendere", prodotto dall'etichetta discografica Arca del Blues e scritto dal M° Francesco Mancarella, che anticipa l'uscita dell'Ep.