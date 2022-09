Annunciato con il video live session del brano “Non Vorrei” feat. Steppo giovedì 7 luglio esce TERRA il disco d'esordio del rapper salentino Ade, nome d’arte di Alex Chiriatti, promosso da Molly Arts Live e realizzato nella programmazione Puglia Sounds Record 2022, operazione finanziata a valere sul POC PUGLIA 2007 - 2013 - AZIONE “SVILUPPO DI ATTIVITÀ CULTURALI E DELLO SPETTACOLO”.

Il disco “Terra”, distribuito su tutte le piattaforme digitali da Artist First e prodotto tra gli studi del producer Steppo e del collettivo Mufu, è l’allegoria di un “dio”, per l'appunto Ade, che, dopo aver attraversato l’ “Eden”, riferimento al precedente Ep del rapper uscito nel 2021, scende in terra, prendendo coscienza della sua natura divisa tra il divino e l’umano.

Attraverso questo viaggio sulla terra, tra le sofferenze e imperfezioni umane, "Ade" comprende che l’uomo non ha “una natura”, ma determinerebbe la propria azione a seconda delle circostanze, delle abitudini e dei costumi costruiti collettivamente. Un mondo imperfetto, non più trascendente, fa da scenario all'intero disco.



Il videoclip di Non Vorrei, con la regia di Giorgio Gabe, le chitarre di Alex Adilardi, il basso di Emanuele Naima, le batterie di Giorgio Alfarano e la voce del rapper Ade e il producer Steppo, disponibile su YouTube dal 30 giugno, è il singolo con il quale il rapper ha annunciato il disco e racchiude il concept di TERRA che unisce sia il senso di appartenenza al territorio salentino da parte del rapper Ade, sia il proseguimento del primo Ep “Eden”.

Quindi il viaggio artistico di Ade è partito dall’alto, dal paradiso Eden ed ora approda con la sua nuova musica nel purgatorio, in quella fase di mezzo che è la “Terra”, luogo in cui l’uomo chiede perdono per i propri peccati, luogo in cui l’uomo è causa dei suoi stessi mali ma chiede al Cielo l’assoluzione.

Tracklist

Beibe (prod. steppo)

Il ballo delle banlieue ft bry’O (prod. steppo)

Problemi (prod. mufu)

Ahimè ft nettuno (prod. mufu)

Terra (prod. steppo)

Iabbu (prod. mufu)

Tu di me (prod. mufu)

Non vorrei ft steppo (prod. steppo & mufu)



ADE, nome d’arte di Alex Chiriatti, classe ’00, giovane rapper ed autore salentino. A Milano, dove ancora bambino si trasferisce con la famiglia, avviene il primo incontro con la musica grazie al fratello maggiore, che inizia a comporre brani in cui è forte il senso di nostalgia per la terra natìa. Tornato in Puglia, si dedica in prima persona alla composizione: ad un primo approccio alla beatbox, segue la scoperta della scrittura. Compone i primi brani rap, in cui confluiscono le influenze musicali più disparate: da John Lennon ad Anderson Paak, da Notorious B.I.G. ai Pink Floyd. Nel 2019 esce il suo primo singolo, DEA (prodotto da ManuFunk), che lo conduce su alcuni importanti palchi, in apertura di artisti e gruppi nazionali (Ghemon, Sud Sound System, Subsonica, Giuliano Palma, Nidi d’Arac). Nel 2021 pubblica EDEN, il suo primo lavoro discografico.



Nata nel 2008 per consolidare il lavoro svolto dal '99, Molly Arts Live si occupa di produzione, promozione e servizi per eventi, booking e management di artisti. Dopo aver acquisito una forte esperienza nell'organizzazione di grandi eventi nazionali estende le sue competenze anche nel panorama europeo. In particolare, in occasione dei 25 anni di carriera dei Sud Sound System, Molly Arts Live si occupa della pianificazione e dell’organizzazione del tour europeo della band che registra un grande successo riconfermato con “Eternal Vibes Europe tour” e “Mistycal Sound European Tour” dei SSS e con il “Barracuda European Tour” dei Boomdabash. Con queste operazioni l’agenzia costruisce intorno a sé un un mercato export di riferimento nazionale. Nel 2019 Molly Arts Live, oltre a continuare a lavorare con le grandi produzioni, inizia un percorso parallelo di booking e management per artisti emergenti del Salento, riconfermando così il legame imprescindibile col proprio territorio.