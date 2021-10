Ricordate quando Trump diceva, prima del ban, che Twitter lo discriminava? Quasi sicuramente, però, accadeva l'esatto contrario.

Infatti, durante una ricerca interna avviata per analizzare il modo in cui il proprio algoritmo consiglia agli utenti i contenuti di carattere politico, i tecnici di Twitter hanno scoperto che partiti politici e organi di informazione di destra vengono privilegiati rispetto a quelli di sinistra.

Si è arrivati a tale conclusione dopo che sono stati presi in esame i tweet di partiti politici e utenti che condividono contenuti di agenzie di stampa in sette diversi Paesi: Canada, Francia, Germania, Giappone, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. L'analisi ha riguardato milioni di tweet inviati tra il 1 aprile e il 15 agosto 2020.

Ma l'aspetto più interessante di tale scoperta è relativo alla risposta alla domanda che ne è ovviamente diretta conseguenza, cioè perché Twitter favorisce chi promuove contenuti di destra?

Qual è stata la risposta che si sono dati i tecnici della piattaforma social? BOH! È vero, non hanno detto BOH, ma è come se lo avessero fatto, dato che hanno dichiarato che è una domanda difficile a cui poter rispondere.

E almeno per ora hanno ammesso di non essere in grado di poter rispondere, ipotizzando però che la differenza nell'amplificazione dei contenuti postati dalla destra potrebbe essere dovuta alle "diverse strategie" utilizzate dai partiti politici per raggiungere gli utenti del social, anche perché i risultati della ricerca non suggeriscono che ideologie estremiste vengano veicolate di più rispetto a quelle "tradizionali".

Comunque, gli ingegneri software di Twitter non si sono arresi e promettono che cercheranno in ogni modo di dare una risposta al problema.