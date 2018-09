Bennett va da Giletti, ma Asia Argento lo minaccia: stai attento a quello che dici

Questa domenica, "in esclusiva mondiale" - come recita lo spot - "Massimo Giletti intervista Jimmy Bennett che, per la prima volta in tv, racconta la sua verità... il giovane attore ha accusato Asia Argento di molestie sessuali".

Alle 20:30 del 23 settembre inizia la nuova stagione di "Non è l'Arena" e Massimo Giletti ha pensato bene di "cominciare col botto"... forse.

A dubitare che quanto potrà dire Bennett non sia diverso da quanto finora abbiamo saputo della vicenda avvenuta il 9 maggio 2013 che lo vede protagonista, non certo involontario, è la lettera che il suo legale ha ricevuto da Mark Heller, l'ultimo avvocato che adesso cura gli interessi della Argento.

Nella lettera, secondo quanto riporta un sito di gossip che afferma di averne preso visione, Bennett è invitato a fare moltissima attenzione a ciò che dirà, misurando ogni parola, che sarà attentamente vagliata e soppesata per valutare se possa o meno essere giudicata falsa o diffamatoria.

Stai attento a quello che dici o te ne pentirai... questo in sostanza è ciò che Asia Argento ha fatto recapitare a Jimmy Bennett tramite il suo legale.

Con questa premessa, che può anche essere descritta come spada di Damocle, sarà possibile che Massimo Giletti possa fare uno scoop?