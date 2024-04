Ogni incubatrice dovrebbe ospitare un bambino. Ma a causa della guerra e dell'accumulo di casi, dobbiamo avere tre o quattro [bambini] in [ogni] incubatrice.Questo rende il trattamento meno efficiente del necessario. [I bambini spesso si infettano l'un l'altro. Questa incubatrice dovrebbe servire per un solo bambino... ma qui dobbiamo curare tre bambini in una sola incubatrice. Ogni caso ha uno specifico [problema di salute] e c'è un'ampia possibilità di trasmissione di un'infezione tra i casi. Ma siamo costretti a farlo perché non ci sono abbastanza incubatrici disponibili.La cosa che temo di più, o che mi occupa sempre la mente, è se saremo costretti a lasciare Rafah. Prima della guerra, avevamo un reparto di nursery. Erano disponibili solo 11 incubatrici. Ogni bambino era in un'incubatrice. Ma [da quando] è avvenuto lo sfollamento dal nord e dal centro verso la città di Rafah, c'è stato un gran numero di casi. Non possiamo fornire il numero [necessario] di incubatrici. Il numero totale [di bambini in cura] nelle nursery [nel reparto] è arrivato a 70, e questo è un disastro. Ci sono 20 casi provenienti dall'ospedale Al-Shifa. Dopo che l'ospedale di Al-Shifa è stato assediato, abbiamo ricevuto i casi delle loro incubatrici.Il numero di sfollati a Rafah è diventato molto alto. Ciò significa che l'ospedale [ha dovuto] accogliere un numero maggiore di persone, perché il numero di nascite [nell'area] è aumentato.Il mio messaggio al mondo è che speriamo che la guerra si fermi perché siamo completamente esausti, tutte le nostre energie [sono state] prosciugate dalla guerra... Speriamo che il mondo fermi questa guerra il prima possibile.I casi [che sono arrivati] dalle tende... [arrivano qui in una situazione pessima. Per ogni turno, due o tre [neonati] muoiono, a causa di infezioni e della situazione sanitaria a Gaza. Non abbiamo abbastanza attrezzature per questi bambini... Ci sono molti casi che richiedono la respirazione artificiale, ma non ci sono [abbastanza] dispositivi per loro, quindi siamo costretti a scegliere tra questi bambini.Attualmente stiamo soffrendo da cinque mesi per una guerra che non è visibile al mondo... Sono cinque mesi che lavoriamo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il reparto soffre di molti problemi e sfide. Non ci sono abbastanza incubatrici... non c'è abbastanza personale medico per lavorare nel reparto di puericoltura. E ci sono casi [che si trovano] in una situazione molto difficile.Una donna partorisce qui e già soffre di stress e ansia, e questo si ripercuote sul suo bambino. Il bambino nasce stanco, ha difficoltà a respirare e quindi ha bisogno di maggiori cure. Non possiamo fornire loro un'assistenza completa. C'è una carenza di respiratori artificiali. Siamo arrivati al punto di dover scegliere tra due casi: chi ha la priorità [sanitaria] di metterli su un respiratore? È difficile per noi scegliere un bambino e dargli la priorità rispetto a un altro, in modo che possa vivere.Come medico, la sfida più grande l'ho affrontata quando sono arrivati qui i casi dall'ospedale Al-Shifa. Tra questi casi c'era una neonata la cui identità era sconosciuta. L'abbiamo chiamata Malak; questa bambina ha avuto un grande impatto su di me, fin dal primo giorno in cui l'ho vista. Dalla prima settimana è migliorata, poi non c'è stato più nessuno a prenderla... Se si trova nel reparto dell'asilo nido e in buone condizioni di salute con bambini che hanno problemi di salute, questo la rende vulnerabile alle malattie.Molti bambini soffrono di sepsi a causa della loro presenza nel reparto nido. Ero preoccupata per questa bambina... e grazie a Dio sono riuscita a farla uscire dal reparto, e ora è con me a casa e lo è da un mese e mezzo.Purtroppo Malak è arrivata da noi senza [dettagli sulla sua] identità, e la sua cartella non contiene alcuna informazione su di lei, se non che è una sopravvissuta al massacro del quartiere di Al Sabra. Stiamo cercando in tutti i modi di contattare la sua famiglia, ma è molto difficile.Recentemente ci sono stati quattro bambini le cui famiglie sono rimaste intrappolate nel nord e non c'è alcun contatto con loro. Due di loro sono gemelli e sono rimasti qui per circa tre mesi, ma purtroppo li abbiamo persi... a causa della sepsi. Ci sono nascite che avvengono sul pavimento perché non ci sono abbastanza letti.Ci sono [bambini] che [sono nati] nelle tende e [hanno] sofferto il freddo estremo, e quindi perdiamo questi bambini. Inoltre, la madre stessa non può allattare a causa della mancanza di cibo, bevande e nutrimento, e questo aumenta il carico su di noi".

Questa la testimonianza di una dottoressa - Aaliyah, 32 anni - del reparto di puericultura dell'Al Hilal Emirates Hospital di Rafah specializzato in assistenza alla maternità e ai neonati, raccolta ds ActionAid, ong presente in 71 paesi nel mondo che agisce contro povertà e ingiustizia.

Riham Jafari, Coordinatrice per l'advocacy e la comunicazione di ActionAid Palestina, ha dichiarato: "È devastante ascoltare le decisioni strazianti che il personale medico deve prendere riguardo ai pazienti che può curare e a quelli che non può aiutare. Gli ospedali semplicemente non possono funzionare senza ulteriori forniture di aiuti. Sebbene accogliamo con favore l'annuncio, atteso da tempo, dell'apertura di due ulteriori punti di ingresso per gli aiuti al valico di Erez e al porto di Ashdod, questo non sarà comunque sufficiente a garantire l'ingresso a Gaza di aiuti della portata richiesta, soprattutto se questi nuovi valichi saranno afflitti dagli stessi ritardi e dalla stessa burocrazia di quelli esistenti. E siamo profondamente preoccupati dal fatto che il governo israeliano abbia stabilito che queste aperture saranno solo temporanee".