Chiusura al ribasso per le principali borse europee nel giorno in cui la BCE ha lasciato i tassi invariati e tagliato le previsioni di crescita per l'Eurozona.

La Bce ha lasciato i tassi invariati, ma ha annunciato che a luglio procederà a un aumento di 25 punti base e prevede anche un altro rialzo a settembre.

A Piazza Affari il Ftse Mib è sceso dell'1,9%, chiudendo comunque sopra i minimi di giornata.

Tra i pochi titoli a schivare le vendite c’è Bper (+0,6%) alla vigilia della presentazione del nuovo business plan.

Nervosismo soprattutto sui Btp, con i rendimenti del decennale oltre il 3,6%, con maggior rialzo intraday dal marzo 2020. Rialzo non casuale, visto che, tra i vari annunci, la Lagarde ha comunicato che a partire dal 1 luglio si concluderanno gli acquisti dei titoli di Stato da parte della BCE.