Cinque persone sono state accoltellate al Centro Arndale nel centro di Manchester

Exchange Square, centro commerciale Arndale, Manchester. Venerdì mattina, 5 persone che si trovavano al suo interno sono state aggredite e ferite da un uomo di circa quarant'anni armato di coltello.

Le persone ferite sono state portate in ospedale, ma ancora non ci sono informazioni se alcune di loro siano o meno gravi.

Il presunto aggressore è stato arrestato dalla polizia di Manchester (Greater Manchester Police). Anche l'antiterrorismo britannico è stato coinvolto nelle indagini, ma ancora gli inquirenti non hanno etichettato il gesto, dichiarando di non avere alcun dato che possa indicare le motivazioni dell'autore.

L'attacco è avvenuto al piano terra del centro commerciale. L'aggressore è stato arrestato dalla polizia che ha fatto uso di un taser.





@MENnewsdesk guy being held by police with a tazer outside the arndale pic.twitter.com/O8y0786CEw