Un guscio di cioccolato bianco, che si scioglie delicatamente sulla lingua. Un guscio che custodisce un segreto prezioso: un cuore di lemon curd, una crema vellutata e profumata che sa di sole e di estate.

Questa crema speciale, preparata con amore e senza latte, è un'esplosione di freschezza. Il succo e la scorza di limoni maturi, raccolti sotto il caldo sole della Sicilia, si fondono in un abbraccio di sapori che risveglia i sensi.

Ogni cioccolatino è un piccolo capolavoro, un equilibrio perfetto tra la dolcezza avvolgente del cioccolato bianco e la vivacità frizzante del limone. Un contrasto che incanta il palato e lascia una sensazione di piacere intenso e duraturo.

Basta un morso per essere conquistati da questa magia. Un'esperienza sensoriale unica, che ti trasporta in un mondo di profumi e sapori indimenticabili.

Questi cioccolatini sono perfetti per concederti un momento di puro piacere, per condividere con le persone che ami o per celebrare un'occasione speciale. Un piccolo tesoro di gusto che ti sorprenderà ogni volta.