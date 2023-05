Andrà in scena al teatro “Massimo” nei giorni 29, 30 e 31 maggio alle ore 21:00 “… E ho detto tutto”, il best of dell’attore comico palermitano Roberto Lipari.

Lo spettacolo-evento, scritto insieme ad Ignazio Rosato e Roberto Anelli, sarà un viaggio, dove egli ospiterà diversi amici del mondo dell’intrattenimento. “…E ho detto tutto” è prodotto da Tramp Limited e distribuito da Tramp Management dei fratelli Roberto e Nino Bonanno.

Web e grafica sono curati da Davide Cammarata. Le serate del 30 e 31 Maggio saranno riprese televisivamente ed andranno in onda su un canale nazionale, scelta mirata e fortemente voluta da Roberto Lipari, che da sempre ha inteso dare risalto alla sua città di origine.

“Con questo mestiere ho passato una vita a lavorare fuori dalla mia terra; così, quando è arrivata la possibilità di registrare lo spettacolo per la TV nazionale, ho pensato subito di farlo a Palermo.

Per un terrone come me non c’è niente di più rivoluzionario che portare il lavoro qui”: ha dichiarato l’artista. “...E ho detto tutto” è l’espressione tipicamente usata da chi vuole mettere un punto ad una questione. La manifestazione è concepita come una vera e propria discussione, in cui Roberto esprime con la sua ormai nota comicità un punto di vista sul mondo, che ci circonda, portando avanti le sue storiche convinzioni e aggiungendone di nuove: riprende, infatti, il suo repertorio comico rafforzandone i principi, esprimendo dietro la risata l’analisi e la riflessione nuovi spazi e nuovi punti di vista.

Con la sua comicità il protagonista attraverserà le storture e i paradossi di questa nuova società con sguardo leggero e disincantato. Roberto Lipari è un comico, attore, autore e conduttore televisivo siciliano. Nasce a Palermo nel 1990 e inizia da giovanissimo a esibirsi in spettacoli di cabaret in locali d’intrattenimento della sua città, facendo coppia col collega Antonio Pepati nel duo “Sale e Pepe”.

In seguito porta la sua comicità sul Web, aprendo un canale YouTube omonimo, su cui pubblica i suoi sketch comici. Approda presto anche in televisione, prima lavorando come autore per la trasmissione “Made in Sud” e poi nel 2016 mettendosi alla prova con “Eccezionale veramente”, talent show dedicato alla comicità, da cui esce vincitore.

Nello stesso anno entra anche a far parte del cast fisso di “Colorado”, programma ideato da Diego Abatantuono e andato in onda dal 2003 al 2019: qui Lipari lavora come monologhista per due stagioni consecutive. Nel 2017 poi si presta come conduttore della trasmissione “Eccezionale veramente”, accompagnando il più navigato Francesco Facchinetti. Nello stesso anno fa anche il suo debutto al cinema, ricoprendo un piccolo ruolo nel film “Classe Z” con protagonisti tra gli altri gli attori Alessandro Preziosi e Andrea Pisani; sempre nel 2017 Lipari inaugura uno spettacolo teatrale di grande fortuna. Dal 2017 e per i successivi due anni porta infatti in scena “Battipanni Lipari tutto”, opera costruita su piccoli aneddoti quotidiani, che immergono il pubblico in momenti di riflessione accompagnati da una sottile vena satirica, perfetta sintesi dello stile del suo autore.

Al termine il tour conta più di 400 repliche. Il 2019 è l’anno del suo primo lungometraggio dal titolo “TuttAPPosto!”, di cui firma la sceneggiatura insieme a Ignazio Rosato, Paolo Pintacuda e Roberto Anelli. Nel novembre 2019 viene ingaggiato dal tg satirico “Striscia la notizia” in veste di inviato principalmente dalla Sicilia e soprattutto dalla sua città natale Palermo.

Nell’autunno 2021 approda alla scrivania del programma insieme a Sergio Friscia. A breve in uscita “So tutto di te”, il secondo lungometraggio, che vede Roberto Lipari nei panni di protagonista, autore e regista. Nel 2022 è protagonista nello spettacolo teatrale dal titolo “Non ce n’è comico!”.

Per lo show “… E ho detto tutto” i biglietti sono disponibili on line a partire da € 19,00 sul sito www.tickettando.it/palermo-e-provincia/