Nella notte dell'8 marzo, Taranto è stata scossa da una tragedia stradale coinvolgendo quattro giovani donne a bordo di una Fiat 500.

L'incidente, avvenuto lungo la strada che collega Tramontone a Taranto, ha visto la vettura ribaltarsi e impattare contro un palo di cemento armato, causando ferite gravi alle occupanti. Tutte le donne, ventenni, sono state prontamente soccorse dal personale medico del 118 e trasportate d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale SS. Annunziata.

Una delle ragazze è stata ricoverata in condizioni critiche in rianimazione, mentre altre due hanno subito fratture multiple e interventi chirurgici. La conducente è stata dimessa dopo le cure mediche. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti vigili del fuoco, Carabinieri e ambulanze del 118 per prestare soccorso, effettuare i rilievi e garantire la sicurezza della zona.

Anche la Polizia è intervenuta per gestire la situazione al pronto soccorso, dove i familiari delle ragazze coinvolte si sono recati in cerca di informazioni sulle loro condizioni di salute.

Le autorità hanno avviato un'indagine per determinare le cause esatte dell'incidente.