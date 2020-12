In diminuzione per Natale il numero di nuovi casi Covid che nelle ultime 24 ore sono stati 8.913, con soli 59.879 tamponi effettuati, circa 22mila in meno rispetto a ieri.

Schizza pertanto a 14,88 (ieri al 12,80) la percentuale odierna di contagiati in rapporto al numero di tamponi effettuati. Il totale dei contagiati è arrivato a 2.047.696.

Tra le regioni con il maggior numero di casi il Veneto, con 3.337 nuovi positivi ed un tasso di positività al 25,96% e l'Emilia-Romagna (1.283 con un tasso di positività del 21,15%).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 581.760 (ieri 570.377). Tra i positivi, 2.580 (ieri 2.563) sono in cura presso le terapie intensive dove si registrano 148 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, 23.571 (ieri 23.157) sono i ricoverati con sintomi, mentre sono 555.609 in isolamento domiciliare (ieri 544.657)

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 1.394.011 (ieri 1.386.198).

Oggi sono 298 i decessi, con il totale che sale a 71.925.