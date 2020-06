Molti campionati di calcio in Europa sono pronti per ripartire. La "Primeira liga", la Serie A portoghese, lo fa a partire dal 4 giugno, per stabilire chi si aggiudicherà, in questa stagione, la sfida scudetto tra Porto e Benfica... un classico, ma sempre molto entusiasmante.

Questa sera il Benfica è impegnato su un campo molto o club di Lisbona.

Match da seguire con attenzione e dal pronostico non scontato. Emozioni assicurate e gol in vista!