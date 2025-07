Serie B, svelato il calendario: subito sfide di fuoco alla prima giornata

È stato ufficialmente presentato presso lo storico Palazzo Te di Mantova il calendario della prossima stagione di Serie B, che prenderà il via nel weekend del 23 agosto. La prima giornata si preannuncia subito incandescente, con diversi scontri di grande interesse che mettono di fronte squadre blasonate e ambiziose.

Il big match del turno inaugurale sarà senza dubbio Venezia-Bari, due formazioni con mire di promozione. La Sampdoria di Andrea Pirlo inizierà la rincorsa al ritorno in Serie A ospitando in casa il Modena, mentre il neopromosso Mantova sarà subito messo alla prova sul campo del Monza.

Esordio casalingo anche per il Palermo guidato da Filippo Inzaghi, che se la vedrà con la Reggiana. Un altro ex campione del mondo, Alberto Aquilani, inizierà la sua avventura sulla panchina del Catanzaro affrontando in casa il Sudtirol. Attesa anche per il Cesena, che torna nella serie cadetta e sarà impegnato sul campo del Pescara, altra neopromossa.

Tra le matricole, l’Avellino partirà in trasferta sul difficile campo del Frosinone, mentre il Padova farà visita all’Empoli. Ritorno in Serie B anche per la Virtus Entella, che esordirà tra le mura amiche contro la Juve Stabia. A chiudere il quadro della prima giornata sarà la sfida tra Spezia e Carrarese.

Soste, turni infrasettimanali e Boxing Day: il calendario nel dettaglio

La stagione di Serie B seguirà un calendario allineato con quello della Serie A per quanto riguarda le soste per le nazionali. Sono previste quattro pause: 6-7 settembre, 11-12 ottobre, 15-16 novembre e 28-29 marzo.

Confermato anche per questa stagione il Boxing Day del 26 dicembre, una tradizione ormai consolidata nel calcio italiano. Subito dopo, scatterà la pausa invernale, che andrà dal 27 dicembre al 9 gennaio.

Infine, sono previsti cinque turni infrasettimanali, tutti di martedì: 30 settembre, 28 ottobre, 10 febbraio, 3 marzo e 17 marzo.

Il cammino verso la Serie A è stato tracciato. Ora la parola passa al campo.





Fonte: Sport Mediaset

Fonte Immagine: CdS