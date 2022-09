Per la competizione del Miglior Film Internazionale agli Oscar 2023 sono iniziati "i giochi" con l'invio delle pellicole in rappresentanza dei rispettivi Paesi. All’appello mancano però ancora moltissime presentazioni considerando che lo scorso anno si raggiunse il numero di ben 92 film.

La maggior parte dei film considerati favoriti per la nomination sono già passati al vaglio della critica internazionale presente nei principali Festival europei: da quello di Cannes a quello di Locarno, da quello di Berlino fino a quello di Sarajevo e di Venezia.

Al momento nella graduatoria parziale in vista delle presentazioni dei Paesi restanti, i più quotati sono: la Corea del Sud con La donna del mistero, la Spagna con Alcarràs – L’ultimo raccolto, l'Ucraina con Klondine, la Germania con All Quiet on the Western Front e l'Austria con Corsage.