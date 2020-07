Nella prima giornata di libere del Gran Premio della Stiria, dove domenica si disputerà la "rivincita" del GP dell'Austria della scorsa settimana (è la prima volta nella storia della F1 che un circuito ospita due gare nella stessa stagione, oltretutto consecutivamente) è stata la Red Bull di Verstappen ad impressionare di più.

Nella seconda sessione, l'olandese ha fatto registrare il miglior tempo con 1:03.660, davanti a Bottas in ritardo, con la sua Mercedes, di 43 millesimi. Verstappen è risultato il migliore in pista sia con la vettura in configurazione da qualifica che in configurazione da gara, dove oltretutto ha utilizzato la gomma gialla (mescola media).

Le Racing Point, in pratica le Mercedes della scorsa stagione, di Perez e Stroll hanno fatto segnare il terzo e quarto tempo di giornata, mentre il quinto tempo è stato messo a segno dalla sempre meno sorprendente McLaren di Sainz che ha preceduto la Mercedes del campione del mondo, Hamilton, oggi scontento della sua vettura che - a suo dire - non era per nulla equilibrata.

Le Ferrari? Leclerc ha provato le prime modifiche arrivate da Maranello, con una nuova ala anteriore e un fondo diverso per migliorare l'aerodinamica della vettura. Al mattino, il pilota monegasco ha girato appena sotto l'1:06, mentre nel pomeriggio è stato - come tutti - un secondo più veloce, ma comunque sempre un secondo più lento di Verstappen.

Peggio, però, il suo compagno di squadra Vettel, solo sedicesimo. Probabilmente, non essendogli stato rinnovato il contratto, il tedesco passerà il resto della stagione a fare il turista, senza dannarsi troppo, limitandosi solo al minimo necessario pur di continuare ad intascare lo stipendio multimilionario.





Daniel Ricciardo spun and hit the barriers hard at Turn 9️⃣



He was able to get out of his Renault and the medical examiners have declared him fit for the rest of the weekend 👍#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/aAfwbEunAf — Formula 1 (@F1) July 10, 2020



Da segnalare, all'inizio della seconda sessione, il brutto incidente capitato a Ricciardo alla curva nove, in cui ha seriamente danneggiato la sua vettura. Per fortuna, il pilota australiano è uscito illeso dall'auto, seppur zoppicando vistosamente.

Da ricordare anche l'ammonizione ufficiale della Fia a Leclerc per aver infranto il protocollo di sicurezza anti coronavirus. Il pilota è stato fotografato a Monaco mentre era in compagnia di amici. I commissari, in caso di violazioni reiterate possono decidere di vietare la partecipazione alle gare.