In base alla versione fornita dalla questura di Monza, questa mattina, intorno alle 5.20, un'infermiera che si stava recando al lavoro, giunta ormai nei pressi dell'ospedale San Gerardo ha sentito dei gemiti.

Capito da dove provenivano si è avvicinata ad una scatola posta sopra il cofano di un'auto in sosta. All'interno della scatola, avvolta in una coperta, vi era una neonata, nata da poche ore e, per fortuna, in buone condizioni di salute.

Il personale del pronto Soccorso pediatrico si è preso cura della bimba, mentre la polizia ha iniziato le indagini per rintracciare la madre.