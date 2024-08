Dopo i risultati deludenti ottenuti rispetto al compagno di squadra Alex Albon, cui si è aggiunta la vettura praticamente distrutta nella FP3 del GP d'Olanda, la Williams ha annunciato, anzi, ha confermato quello che era già nell'aria: la sostituzione di Logan Sargeant con il pilota dell'Academy, attualmente in F2, Franco Colapinto che gareggerà in F1 per il resto della stagione a partire dal Gran Premio d'Italia.

Colapinto è entrato a far parte della Williams Racing Driver Academy all'inizio del 2023 e ha fatto il suo debutto su una vettura di F1 nella FP1 del Gran Premio di Gran Bretagna di quest'anno.

In questa stagione, la seconda in Formula 2, era sesto nella classifica piloti, con un palmares di una vittoria e due secondi posti.

Nel comunicato stampa in cui ha annunciato la sostituzione, la Williams ha colto l'occasione "per ringraziare Logan Sargeant che "rimarrà nella famiglia Williams" e "sarà sostenuto nel continuare la sua carriera agonistica".

La permanenza di Colapinto nel team Williams di F1 è temporanea, perché a partire dalla stagione 2025, ad affiancare Albon vi sarà Carlos Sainz.

"È un onore fare il mio debutto in Formula 1 con la Williams: è di questo che sono fatti i sogni", ha detto Colapinto commentando la notizia. "Il team ha una storia incredibile e una missione per tornare in prima linea, e non vedo l'ora di farne parte. Entrare in F1 a metà stagione sarà un'enorme curva di apprendimento, ma sono pronto per la sfida e sono completamente concentrato sul lavorare il più duramente possibile con Alex e il team per far sì che questo sia un successo".

Queste le parole del nuovo Team Principal della Williams, James Vowles:

"Sostituire un pilota a metà stagione non è una decisione che abbiamo preso alla leggera, ma crediamo che questo dia alla Williams le migliori possibilità di competere per i punti nei prossimi gran premi.Abbiamo appena apportato un importante aggiornamento alla vettura e dobbiamo sfruttare al massimo ogni opportunità di ottenere punti in una battaglia particolarmente serrata.Crediamo anche nell'investimento nei nostri giovani piloti della Williams Racing Driver Academy e Franco avrà una fantastica opportunità di dimostrare di cosa è capace negli ultimi nove round della stagione.Questo è senza dubbio incredibilmente duro per Logan, che ha dato tutto durante il suo periodo con la Williams, e vogliamo ringraziarlo per tutto il suo duro lavoro e il suo atteggiamento positivo. Logan rimane un pilota di talento e lo sosterremo per continuare la sua carriera agonistica in futuro.So che Franco ha una grande velocità e un potenziale enorme, e non vediamo l'ora di vedere cosa può fare in Formula 1".