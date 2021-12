Il forte aumento del numero dei contagi a causa della variante Omicron sta creando notevoli difficoltà in molti Paesi e non solo per motivi sanitari.

Infatti, il crescente numero di persone che devono isolarsi anche solo per essere entrate in contatto con un positivo genera assenze di personale in settori che sono o possono rivelarsi strategici, come dimostrato dal crescente numero di voli cancellati in prossimità delle vacanze di Natale, perché molti equipaggi sono dovuti rimanere a terra perché venuti a contatto con un membro positivo al coronavirus.

In Italia, il problema è adesso all'ordine del giorno e il Cts dovrà dare indicazioni al Governo su come affrontarlo. In passato, con i lockdown generalizzati o quasi, nessuno lo aveva sollevato o si era accorto che poteva esistere, adesso invece...

Negli Stati Uniti si è deciso di risolverlo dimezzando la quarantena, anche per i positivi asintomatici, diminuendo il periodo da 10 a 5 giorni, perché secondo i Centers for Disease Control (CDC) la maggior parte dei contagi avviene nei due giorni precedenti e nei tre giorni successivi allo sviluppo dei sintomi.

Negli Stati Uniti, hanno superato i 200.000 i nuovi casi giornalieri di contagio negli ultimi due giorni.

La particolarità del nuovo provvedimento, però, è che non prevede che dopo i cinque giorni di quarantena la persona sia obbligata a fare un tampone per porre fine all'isolamento, tanto che alcuni medici hanno definito tale scelta sconsiderata. In compenso, finita la quarantena una persona è obbligata ad indossare la mascherina per ulteriori 5 giorni.

Anthony Fauci, il massimo esperto Usa di malattie infettive, alla CNN ha dichiarato che la decisione dei CDC consentirà alle persone di tornare al lavoro più rapidamente, definendola "molto prudente" e una "buona scelta".

Fauci ha poi aggiunto che "con l'enorme volume di nuovi casi che stiamo avendo e che prevediamo di continuare ad avere a causa di Omicron, una delle cose a cui vogliamo fare attenzione sono gli assembramenti", invitando i suoi connazionali ad evitare le feste in piazza per fine anno.

I CDC hanno accorciato anche il periodo di quarantena per le persone non vaccinate entrate in contatto con un contagiato. Anche per loro la quarantena durerà 5 giorni, rispetto ai 14 precedenti.