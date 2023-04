È finita in parità, all'Olimpico, tra Roma e Milan. La partita è stata molto equilibrata e combattuta, con poche occasioni da gol da entrambe le parti.

I rossoneri sono stati più propositivi, specie nel secondo tempo con alcune iniziative del solito Leao, mentre i giallorossi, con Dybala in panchina, hanno scelto di non prendere rischi in difesa e di ripartire in contropiede, creando anche delle situazioni interessanti vanificate con l'ultimo passaggio o con dei tiri ribattuti.

Il risultato è rimasto così sullo 0-0 fino al recupero, dove si sono verificati due episodi decisivi. che hanno sbloccato la partita.

Prima è andata in vantaggio la Roma, al 94', con Abraham che riesce a gestire la palla servitagli da Celik e con un diagonale rasoterra supera Maignan.

In svantaggio e a due minuti dal fischio finale, il Milan ha il merito di non arrendersi e il pareggio arriva al 97', con Leao - sempre lui - che dalla sinistra si inventa un cross che attraversa tutta l'area giallorossa pescando liberissimo, sul secondo palo, Saelemaekers, che a due passi dalla porta, insacca di piatto rendendo inutile l'intervento alla disperata di Rui Patricio.

Un punto a testa che in classifica porta Roma e Milan appaiate a quota 57 e rende sempre più appassionante la corsa alla Champions, con 6 squadre racchiuse in 8 punti in lotta per spartirsi i tre posti rimasti disponibili per la prossima stagione.