Wedding Dress: nasce il circuito, per agevolare la vendita degli abiti da sposa

Rivoluzionare le regole del mercato, introducendo una nuova metodologia innovativa, per permettere così alle tante Atelier radicate sul territorio nazionale, di aumentare la propria clientela senza sminuire l’importanza degli abiti presenti all’interno.

Nozziamoci Magazine che monitora attivamente il mercato del matrimonio, attraverso un’indagine sviluppata sulle coppie di futuri sposi ha percepito il disappunto da parte di molti, in merito alle tante Atelier presenti in fiere oppure su portali dedicati, pronti ad offrire un’infinità di sconti che talvolta portano confusione.

Proprio in merito a questa attività, il reparto Marketing di Nozziamoci Magazine, con la redazione wedding blog che da sempre si occupa di matrimonio, ha deciso di creare un circuito dedicato esclusivamente alle atelier, così da permettere alle coppie di vivere una vera stagione di sconti, in piena tranquillità.

“Ci siamo immedesimati negli sposi, abbiamo pensato a come ci saremmo sentiti se per ogni atelier visitata oppure per ogni sito web selezionato, ci avessero presentato uno sconto da utilizzare solo ed esclusivamente per alcuni abiti. Da questo bisogno è nata la nostra metodologia, quella di permettere alle spose di poter acquistare un abito al giusto prezzo, senza sminuire mai l’atelier ne tanto meno la maison, ma di poter permettere alle stesse spose, di usufruire di sconti oppure degli omaggi per l’acquisto dell’abito”.

Da sempre il consumatore deve sentirsi aiutato, appoggiato nella sua scelta, anche per ciò che riguarda la parte economica, cosa non da poca importanza. In questo modo gli sposi si sentiranno coccolati e non semplici clienti! Ecco Nozziamoci Magazine ha realizzato il circuito per accompagnare le coppie verso ogni atelier, comunicando loro tutte le offerte e promozioni disponibili all’interno.

Ad oggi il circuito è presente online, in continuo aggiornamento in modo da coprire tutte le province Italiane, l’attività di promozione ha riscosso un ampio successo, tanto da avere un numero importante di future spose, pronte ad andare nelle Atelier convenzionate al Circuito Wedding Business.

Per registrare la propria azienda all’interno del circuito, basterà inviare una e-mail all’indirizzo dedicato marketing@nozziamoci.it e proporre la propria Atelier, solo in questo modo potrete ricevere le coppie di futuri sposi, impegnate nella ricerca del proprio abito, per il giorno più bello.