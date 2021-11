Prosegue l’impegno della terza Commissione consiliare, presieduta da Maria Magliarditi, nell’attuazione del progetto “Autism friendly”. Dopo l’incontro con i rappresentanti di alcune associazioni, oggi il confronto ha riguardato l’Asp e i commercianti, che hanno dato la disponibilità ad essere parte attiva di questa progettualità che punta a coinvolgere le persone con autismo. «L’obiettivo – ha sottolineato Magliarditi – è porre in essere tutti gli atti, le azioni e le iniziative necessarie finalizzate a promuovere il progetto inserendo la nostra città all’interno dei circuiti sensibili e rispettosi dei portatori della sindrome dello spettro autistico. Devo dire che sto trovando grande disponibilità. Autism friendly è un progetto, che vuole far vedere Milazzo con una prospettiva diversa. Tutto nasce dalla convinzione che sentirsi parte di una città sia molto di più rispetto a viverci e basta. Da questa idea muove la creazione concreta di una rete a misura di autismo, una rete di commercianti della città che con le loro attività aprono, con convinzione e formazione, le porte al mondo dell’autismo. Ora ­– conclude Magliarditi – puntiamo anche ad allargare ai gestori di lidi che già in altre zone d’Italia hanno dimostrato di mettersi in gioco e aderire al progetto “Friendly Autismo Beach” che prevede attraverso una formazione gratuita e una serie di momenti d’incontro, la capacità di accogliere nelle proprie strutture le persone con autismo e le loro famiglie».



Cresce ancora il numero dei positivi a Milazzo: secondo quanto comunicato al Sindaco dall’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina, nella giornata odierna in città sono ben 81 i milazzesi risultati positivi al tampone.