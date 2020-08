Giovedì, davanti alla commissione Cultura, scienza e istruzione si è' tenuta dalle 13 alle 16 l'audizione informale del dottor Agostino Miozzo, in qualità di coordinatore del Comitato tecnico-scientifico (Cts) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in seguito all'emergenza coronavirus, sulle valutazioni del Cts in merito alle prospettive per la ripresa delle attività scolastiche a settembre.

Miozzo ha ribadito la volontà del Cts di "arrivare all'apertura della scuola e al suo mantenimento, pur non escludendo l'eventualità di probabili chiusure: "Dobbiamo fare i conti con la realtà", ha detto.

Per quanto riguarda le problematiche pratiche collegate alla riapertura, riferendosi agli spazi, Miozzo ha spiegato che la Protezione Civile sta monitorando eventuali criticità per intervenire in caso di emergenza estrema.

Sulla questione dei trasporti, di come fra arrivare a scuola gli studenti, bisognerà attendere entro fine giornata un nuovo protocollo in corso di definizione.