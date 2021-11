È stato presentato a Palazzo D’Amico “Milazzo Gourmet”, progetto di rilancio del territorio milazzese, attraverso la valorizzazione dei beni culturali e dell’offerta gastronomica.

A promuovere l’evento – che si svolgerà dal 3 al 5 dicembre al Castello, con ingresso gratuito a partire dalle ore 18:00, l’Amministrazione comunale col supporto delle Pro Loco Mylae e Milazzo ed il patrocinio della Camera di Commercio di Messina, del Parco dei Nebrodi e dell’Istituto alberghiero “Guttuso” di Milazzo.

“Una iniziativa – ha detto in apertura il Sindaco Midili – che vuole far conoscere la filiera della ristorazione, che ormai a Milazzo ha una tradizione consolidata e un appeal notevole, valorizzando nel contempo anche il nostro principale bene culturale che ospiterà per tre giorni le eccellenze della gastronomia cittadina. Ringrazio i partner dell’evento, la Capitaneria, la Camera di Commercio, le Pro loco e sono certo che sarà una apprezzata anticipazione del programma natalizio”.

Nel corso dei lavori sono intervenuti i presidenti delle Pro Loco Saltalamacchia e Maimone, il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina, il comandante della Capitaneria di porto Massimiliano Mezzani, il presidente dell’Amp, Giovanni Mangano e la Preside dell’istituto Guttuso, Delfina Guidaldi.

Ad illustrare il programma, visibile sul portale (www.appeolie.it) è stato lo stesso Gugliotta.