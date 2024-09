Serie A, Juventus-Roma 0-0 e Udinese-Como 1-0

Il big match della terza giornata tra Juve e Roma finisce 0-0: i bianconeri, riescono comunque a prendersi la vetta e raggiungono a quota 7 Inter, Torino e l'Udinese, vittoriosa sul Como. Il match dello Stadium non si accende, è invece scoppiettante Udinese-Como, con i friulani che vincono di misura ed i lariani che sbagliano, con Cutrone, il calcio di rigore che avrebbe regalato alla squadra di Fabregasil pareggio. La serie A ora si prende una pausa per la Nazionale: pausa che servirà ai tecnici a mettere a punto le squadre dopo la chiusura del calciomercato.

Udinese-Como 1-0

Una rete di Brenner sul finire del primo tempo e un rigore fallito da Cutrone in pieno recupero consegnano all'Udinese una preziosa vittoria casalinga per 1-0 ai danni del Como. In una partita non particolarmente ricca di emozioni, i friulani sono bravi a capitalizzare uno dei pochi pericoli creati nell'arco dei 90 minuti.

Juve-Roma 0-0, poche emozioni allo Stadium

Pareggio a reti bianchi con poche emozioni tra Juventus e Roma: allo Stadium ha prevalso la prudenza con appena un'occasione per parte, di Vlahovic e Pellegrini. I bianconeri hanno fallito il possibile allungo solitario in testa alla classifica e vengono agganciati al primo posto da Inter, Torino e Udinese. Così Thiago Motta deve frenare dopo le prime due vittorie, per Daniele De Rossi una boccata d'ossigeno dopo il ko interno con l'Empoli.

Fiorentina-Monza 2-2, Gosens salva i viola

Un bel colpo di testa di Gosens al 96mo ha regalato alla Fiorentina un sofferto pareggio contro il Monza: la partita del Franchi si è chiusa 2-2, dopo che i brianzoli erano andati a segno al 18mo con Djuric e al 32mo con Maldini. Poi Kean ha accorciato le distanze al 45mo, in chiusura di primo tempo, e il neo-acquisto viola Gosens ha infilato sotto il sette con un'incornata il calcio d'angolo battuto da Adli.

Genoa- Hellas Verona 0-2

Il Genoa stecca la seconda partita casalinga, perdendo 2-0 contro un ottimo Verona. I ragazzi allenati da Zanetti si impongono grazie al gol di Tchatchoua e al rigore di Tengstedt, entrambi arrivati nella ripresa. il Genoa paga gli errori sotto porta e un secondo tempo, in generale, a basso ritmo. Ben otto ammonizioni comminate dall'arbitro Ayroldi, a testimonianza di una partita molto nervosa.