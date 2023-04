Per la Champions League,

il 9 maggio, alle ore 21, si troveranno di fronte

Real Madrid - Manchester City

il 10 maggio, alle ore 21, si troveranno di fronte

Milan - Inter





Per l'Europa League l'11 maggio, alle ore 21, si troveranno di fronte

Roma - Bayern Leverkusen

Juventus - Siviglia





Per la Conference League, l'11 maggio, alle ore 21, si troveranno di fronte

West Ham - AZ Alkmar

Fiorentina - Basilea



Come dimostra il calendario appena pubblicato, dopo i risultati dei quarti di Europa e Conference League disputatisi giovedì, sono ben cinque le squadre italiane che hanno raggiunto le semifinali delle tre coppe europee per la stagione 2022-2023, oltretutto con la certezza che nella competizione più prestigiosa, in finale ci sarà sicuramente una tra Inter e Milan. Un risultato, per il calcio italiano, che non si vedeva da almeno un paio di decenni.

Nelle gare del giovedì, non è andato tutto liscio per le italiane che, però, alla fine hanno superato il turno con ampio margine. Da notare l'incredibile arbitraggio nella gara di Firenze con lo sloveno Obrenovic che per 80 minuti è stato il 12° uomo in campo per il Lech Poznan, combinandone di tutti i colori... in ogni caso, anche se con una sconfitta, la Fiorentina ha passato il turno con un risultato aggregato di 6-4.

A proposito... ma Rosetti dove li sceglie gli arbitri da mandare a Firenze? Quello della partita contro il Braga riuscì ad annullare un gol convalidato dalla gol line technology.

Adesso, però, l'importante è sperare in tre finali dove in ognuna siano presenti almeno tre squadre italiane.





Crediti immagine: twitter.com/acffiorentina/status/1649365840821723136