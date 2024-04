“shock!” è il nuovo singolo di Edoardo Guarini, in arte ChiEdo, un brano (etichetta The Lab Music Factory – distribuzione Virgin Music Group) che parla di una relazione molto velata e giocosa, dove due persone sono in un conflitto interiore e sanno perfettamente di piacersi, ma per non rovinare il loro rapporto di amicizia, che dura ormai da anni, preferiscono mantenere le carte coperte.

“Sono coscienti che se scoprissero queste carte sarebbe un vero shock!”

https://open.spotify.com/intl-it/track/6SaBgNKBj4U4B1ob85Aty9

Edoardo Guarini, in arte ChiEdo, è un cantautore nato a Civitavecchia. Ha iniziato a cantare a 7 anni e già a 12 ha iniziato a scrivere i primi brani. Ciò che ama fare è mettere ogni aspetto e colore della propria personalità e della sua vita nei testi che scrive.

Nel 2023 il brano “Autunno Retrò” è stato selezionato tra i 49 finalisti di Sanremo Giovani 23/24 e la stessa estate si è esibito sia al Summer Day Festival che all’Explosion Festival, in apertura a Geolier ed a tanti altri artisti.

ChiEdo fa parte del roster artistico dell’etichetta The Lab Music Factory ed è curato artisticamente da Franco Iannizzi, discograficamente da Marco Mori. Produzione musicale di Daniel Riggione e Alex D'Errico.