Senza un attimo di pausa la seconda sessione di libere della MotoGP al Sachsenring, per il Gran Premio di Germania. Ancora una volta le Ducati in grande spolvero, con ben sette moto nei primi dieci migliori tempi.

Marco Bezzecchi (Mooney VR46) è stato il più veloce con 1:20.271, seguito da Jorge Martín (Pramac ) a soli 40 millesimi. Terzo Aleix Espargaró (Aprilia). Va anche ricordato che ci sono ben 16 piloti racchiusi nello spazio di un secondo.

La P2 è stata caratterizzata da due bandiere rosse: la prima a causa della caduta di Takaaki Nakagami (LCR Honda IDEMITSU), che ha completamente distrutto la sua moto. La seconda a tre minuti dalla fine quando Marc Marquez (Honda), alla prima curva, scivola e va a a colpire la Ducati di Johann Zarco (Pramac ), che rientra in pista dai box e si spezza in due. Incredibilmente, (quasi) nessuna conseguenza per entrambi i piloti.

Crash of Marc Márquez, with his bike crashing again Johann Zarco, breaking the french bike in Two pieces pic.twitter.com/gjJR829bOg