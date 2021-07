E' un'estate strana, ma caldo, sole e musica possiamo per fortuna ancora goderceli. Ecco perché nasce Summer Boat Party, un evento in programma domenica 11 luglio, dalle 12 alle 20 circa, a Cala de' Medici - Castiglioncello (LI). E' un appuntamento decisamente inusuale, pensato semplicemente per ascoltare un po' di musica con gli amici, sul mare.

"Il porto di Cala de' Medici è solo il punto di ritrovo, poi, se il tempo lo permetterà, ci sposteremo con le barche nei pressi del Faro di Vada", racconta Anela, dj e organizzatrice dell'evento. La dj fiorentina sarà a bordo della grande barca che ospiterà la console e un potente impianto audio che diffonderà la musica fino alle altre imbarcazioni. "Per tutte le info ci terremo in contatto via social", spiega.

Con Anela in console ci saranno anche Giuliano Porcelli, Louis e Sisko Electrofanatik, tutti dj che spazio tra tech, melodic techno e house, per un pomeriggio di musica e relax tra le onde.

Chi lo desidera può prenotare il proprio posto in mare, ovvero un gommone, chiamando il 338 9592071. "Non c'è un biglietto d'ingresso e chiaramente chi ha già una barca o un gommone e vuole divertirsi con noi è benvenuto", continua Anela.

Tutto qui? No. Anela regalerà dei gadget, per ora top secret ,e tutto il party sarà trasmesso in live streaming da NOP e BeeNoise TV e sarà riproposto anche da Radio Dance Roma.

11/7 Summer Boat Party @ Cala de' Medici by Anela & friends

Evento Facebook con tutti i dettagli

https://www.facebook.com/events/337614797744491/

Porto Marina Cala de' Medici

Castiglioncello (LI)

Info e prenotazioni gommoni 338 9592071

Antonella Anela AKA Anela è una dj producer italiana nata in Belgio. La sua carriera l'ha iniziata come modella, ma ad un certo punto della sua vita ha scoperto la techno, ed è stato amore a prima vista. In breve ha trasformato una semplice passione in una professione. Nella sua carriera ha pubblicato la musica con diverse etichette, tra cui AUTOTEKONE, IAMT Red label, Reloads Black, Gain Records, Eclipse Records e tante altre. E' poi diventata resident del Mind di Vinci (Firenze) e ha avuto l'onore di dividere il mixer con artisti internazionali del calibro di Luigi Madonna, Mattia Trani, Fatima Hajji, Roberto Capuano e tanti altri. Mentre pian piano il suo nome nella scena si fa sempre più spesso, Anela oggi è pronta a far scatenare i ritmi della techno nei top club europei.