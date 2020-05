Alcuni medici Cinesi hanno messo a punto un modello, con domande e risposte, atto a determinare il livello di rischio, al momento del ricovero, dei malati con Covid-19.

Il questionario tiene conto di 10 punti chiave determinati dalle condizioni all’atto del ricovero.

Il punteggio che ne deriva può aiutare a prevedere, al momento del ricovero, le possibilità che ha un paziente di progredire verso una forma grave dell’infezione.

Il collega Jianxing He della Guangzhou Medical University, insieme alla National Health Commission of China hanno messo a punto il questionario dopo aver monitorato la situazione di diversi ospedali e dei pazienti in essi ricoverati.

Questo "calcolatore di rischio" sembra abbastanza semplice ed efficiente, e potrebbe aiutare a capire se i pazienti devono essere solo ricoverati o trasferiti in terapia intensiva, indirizzando anche il tipo di terapia più utile, ad esempio plasma oppure farmaci.

Il "calcolatore" è stato - diciamo così - mirato sulla popolazione Cinese, ma dovrebbe comunque essere valido anche per altri Paesi.