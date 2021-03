Domenica sera, a San Siro, il Milan senza poter contare su Calabria, Kjaer e Romagnoli in difesa, senza Bennacer a centrocampo e senza Ibrahimovic e Mandzukic in attacco, ha fatto, o perlomeno ha cercato di fare, la partita pur avendo di fronte un avversario come il Napoli, diretta concorrente per un posto in Champions nella prossima stagione.

Così, mentre la squadra di Pioli ha costretto i partenopei dentro la loro metà campo per gran parte dell'incontro, la squadra di Gattuso si è invece limitata a vincere la partita, seppure con uno striminzito 0-1, ma avendo anche un altro paio di occasioni per arrotondare il punteggio.

L'unica rete dell'incontro è arrivata al 49' su un'azione di contropiede conclusa in rete da un diagonale di Politano che insacca, nonostante non calci benissimo la palla, con un efficacissimo rasoterra a fil di palo. Donnarumma, incolpevole sul primo gol, salva poi il Milan su un tiro di Fabian Ruiz, mentre una girata a botta sicura di Osimhen è fuori di un soffio.

Pertanto, mentre il Napoli giustifica il vantaggio, il Milan, benché gestisca la palla, non riesce a costruire azioni pericolose che possano impensierire Ospina, se si esclude un colpo di testa di Rebic, su punizione di Tonali, che comunque il portiere dl Napoli è riuscito a deviare.

Ma i problemi per il Milan potrebbero aumentare nei prossimi giorni, considerando che giovedì dovrà affrontare il ritorno degli ottavi di Europa League con una squadra che appare stanca e priva di idee, oltre che di uomini, visto che anche Leao, uscito per infortunio, potrebbe non recuperare. Ed il problema formazione, specialmente in attacco, per Pioli si potrebbe ripresentare anche domenica nel prossimo turno di campionato, dove i rossoneri in trasferta a Firenze, di sicuro, non potranno schierare Rebic che domenica sera ha pensato di mandare a quel paese l'arbitro Pasqua che lo ha espulso.

Nella classifica di Serie A, il Milan rimane secondo a 56 punti, -9 dall'Inter, ma con la Juventus ad un punto di distacco e con la partita da recuperare contro il Napoli, che in classifica ha raggiunto la Roma e che, vincendo a Torino, potrebbe consolidare le possibilità per uno dei quattro posti disponibili in Champions per la prossima stagione.

L'Inter, dopo la vittoria di ieri contro il Torino, sembra ormai non avere più avversari per vincere lo scudetto.







Crediti immagine: twitter.com/sscnapoli/status/1371203403255267329