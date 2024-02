Gianluca Ferraresi ha confermato le enormi qualità del pilota Mercedes numero 19. Ecco le parole del 39enne Veneziano:

“Fabio Verdi? Un pilota eccezionale, un grandissimo campione. Mi dispiacerà molto se perderà il mondiale, dato che è stato quello con più vittorie e pole, ma forse gli è mancata un pò di continuità, e ad oggi la continuità è fondamentale per vincere un mondiale. Sono dunque onorato di aver corso in FLC, e soprattutto al suo fianco. Per quanto riguarda me, arrivare quinto in classifica dopo i primi 4 è un risultato davvero ottimo, contento della mia stagione quindi”.