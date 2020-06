Con la sconfitta del Manchester City che giovedì ha perso per 2-1 in casa del Chelsea, il Liverpool ha conquistato la Premier League per la stagione 2019/2020, con 7 giornate di anticipo.

28 le partite vinte quest'anno, 2 quelle pareggiate ed 1 sola persa, portando a casa 86 punti (finora) con 70 reti all'attivo e 21 subite.

Erano 30 anni che il Liverpool non vinceva il campionato. L'ultima volta fu nel maggio 1990, l'11esimo titolo conquistato in 18 anni.

Da allora 239 giocatori (con un costo di 1,47 miliardi di sterline) hanno indossato la maglia del Liverpool alla ricerca del 19.esimo scudetto e nove allenatori sono passati sulla sua panchina, un periodo di tempo in cui l'Inghilterra ha visto succedersi sette primi ministri, due guerre in Iraq, sette milioni di matrimoni e una pandemia di coronavirus.

L'ultima volta i tifosi del Liverpool hanno salutato la vittoria ad Anfield alla fine del match con il Derby County nell'ultima partita della stagione 1989-90, stavolta, anche a causa della Covid, lo hanno fatto solo.. per strada, né più né meno come i napoletani dopo la vittoria in Coppa Italia. Inutile aggiungere che anche a Liverpool le autorità non abbiano gradito per quanto accaduto, in quel caso, però, anche il sindaco.

Principale artefice della vittoria è stato il tedesco Jurgen Klopp, approdato al Liverpool in qualità di manager l'8 ottobre 2015. Da allora sono passati cinque anni e da allora il Liverpool, dal 10° posto in classifica, è tornato campione d'Europa per la sesta volta (disputando due finali consecutivamente), un anno prima di riuscire a vincere nuovamente la Premier League.

Naturalmente, non è possibile neppure dimenticare i giocatori che è riuscito ad amalgamare e che adesso costituiscono una squadra difficilmente battibile, perché duttile, veloce e con caratteristiche tecniche e fisiche che le consentono di poter affrontare, alla pari, qualsiasi tipo di avversario. Ecco alcuni dei loro nomi:

Allison, Virgil van Dijk, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold, Tony Gallacher, Fabinho, Georgino Wijnaldum, Naby Keita, Jordan Henderson, Roberto Firmino, Sadio Mané, Mohamed Salah, Takumi Minamino.