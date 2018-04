Dopo l'attacco alla base aerea di Homs la Russia parla di sviluppo pericoloso della guerra in Siria

La conferma che a colpire la base aerea siriana T-4, nei pressi di Homs, sia stato Israele è arrivata da alcuni funzionari di Washington che hanno dichiarato alla NBC che Tel Aviv aveva informato gli Usa prima di dare il via all'attacco.

La ricostruzione dell'accaduto non è però arrivata dalle autorità israeliane, che non hanno ammesso ufficialmente proprie responsabilità nel raid, ma tramite fonti di agenzia e autorità russe. Due F-15 dell'aeronautica israeliana, dal Libano, avrebbero lanciato 8 missili contro la base aerea siriana.

Cinque sono stati intercettati dalla contraerea siriana, 3 sono invece caduti nella parte ovest della base, provocando 14 vittime, di cui quattro di nazionalità iraniana:

IRGC-affiliated media have thus far confirmed that 4 Iranians were killed in Israeli strikes on T-4 airbase in Syria's Homs: Col. Mehdi Dehghan, Seyyed Ammar Mousavi, Akbar Javar-Jannati and Mehdi Lotfi-Niasar. pic.twitter.com/k7vo33D7sA