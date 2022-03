Secondo quanto diffuso dall'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti, Roskomnadzor, l'agenzia di Stato che controlla l'informazione in Russia, ha bloccato l'accesso a Facebook nel Paese.

La decisione è stata motivata dal fatto di aver registrato, da parte di Facebook, 26 casi di discriminazione contro i media russi dall'ottobre 2020, tra cui limitazioni imposte ai canali di proprietà statale come Russia Today e l'agenzia di stampa RIA Novosti.

Nick Clegg, presidente per i global affairs di Meta, la società che controlla Facebook, ha rilasciato questa dichiarazione: "Continueremo a fare il possibile per rendere i nostri servizi nuovamente disponibili alle persone e per metterli in grado di esprimersi in maniera sicura e di mobilitarsi".

Successivamente è stato riferito che anche Twitter avrebbe subito un provvedimento restrittivo, ma l'accesso a quel social media sarebbe stato solo limitato e non completamente bloccato.