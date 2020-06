Per le partite in chiaro alla ripresa del campionato, almeno alcune delle dieci disputate per ogni giornata, ieri sembrava fosse stato raggiunto un accordo di massima tra Sky e ministero dello Sport e che la possibilità che potessero essere trasmesse non era più un'utopia.

Oggi, invece, non sembra più essere così. Mediaset, infatti, avrebbe inviato una lettera di diffida alla Lega Serie A per vietare a Sky di trasmettere in chiaro le partite su Tv8.

Che cosa dice Mediaset? I diritti tv della Serie A in chiaro non sono mai stati inseriti nei bandi di gara, quindi se ora la Lega volesse autorizzare qualcuno a trasmettere le partite in tale modalità, dovrebbe rivedere quanto deciso in passato consentendo anche ad altre emittenti di prendere in considerazione la possibilità di fare un'offerta in tal senso.

Perché Mediaset si oppone? Perché avrebbe un calo di ascolti per i propri programmi in concomitanza con la messa in onda di quelle partite che, non va dimenticato, vengono giocate anche in quella fascia oraria di massimo ascolto che viene definita come "prime time", tra le 20:30 e le 22:30. In tal caso, Mediaset sarebbe costretta a diminuire il costo della pubblicità mandata in onda e avrebbe un calo del fatturato.

A questo punto non resta che un intervento normativo del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora per risolvere la situazione... ma che non farebbe felice Mediaset che, probabilmente, non rinuncerebbe comunque ad un'azione legale.