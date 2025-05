L’omaggio musicale (e cavalleresco) a Luca Giurato

Dal 13 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dall' album “Valvassori del BardFolk”.

Si intitola “Chiedo Scudo” il nuovo singolo dei BardoMagno, la band folk rock di ispirazione medievale fondata da Valerio Storch (Nanowar of Steel) insieme alla community satirica Feudalesimo e Libertà. Il brano, in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali è un sentito e ironico omaggio al celebre giornalista e conduttore Luca Giurato, recentemente scomparso.

Nel tipico stile bardomagnesco, tra sonorità epico-folk, citazioni parodiche e testi che fondono passato e presente, “Chiedo Scudo” celebra la figura di Giurato elevandolo a eroe cavalleresco e “Duca Giurato”, simbolo della bonaria sbadataggine che lo ha reso iconico. Il titolo stesso richiama una delle sue gaffe più famose, trasformata in vessillo di una cavalcata tra storia, ironia e affetto sincero.

Il singolo fa parte del terzo album della band, “Valvassori del BardFolk”, fuori dal 18 maggio 2025. Il videoclip ufficiale, girato a Casalnoceto (AL) da Lorenzo Massa Saluzzo, mostra la cerimonia d’investitura del “duca” tra spade, armature e un popolo festante, in un clima goliardico e surreale.

«Abbiamo sempre sognato di diventare cavalieri, racconta Valerio Storch, e con questo brano celebriamo chi, come Luca Giurato, ha saputo entrare nei cuori del pubblico con spontaneità e ironia. A modo nostro, gli rendiamo onore nel regno del BardFolk.»

I BardoMagno sono noti per aver rivisitato il presente in chiave medievale, mescolando musica, satira e cultura popolare in un progetto unico nel suo genere. Dopo il successo dei precedenti album e singoli come “Magister Barbero” e “Cerveza Y Latifondo”, la band torna a far sorridere e riflettere, con una nuova impresa musicale al grido di: Chiedo Scudo!







Social e ufficiali BardoMagno:

Sito ufficiale

Facebook

Instagram

Youtube