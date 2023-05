Mitch B. a maggio '23 è decisamente attivo con dj set nella sua Romagna e pure in giro per tutta l'Italia. Tutto questo accade mentre si aspetta un dj set nel locale di riferimento del pianeta per quel che riguarda ciliegine, Ibiza e dintorni... ma è ancora troppo presto per parlarne. E' il momento, adesso, a metà maggio, di parlare dei sabato di Mitch B., quando questo artista è decisamente scatenato. Ad esempio, il 27/5 è protagonista in console di tre locali diversi: al mattino è al Papeete Beach di Milano Marittima, spiaggia d'eccellenza. Qui accompagna la colazione ed il relax degli ospiti e di chi pasa solo per un selfie. Il pomeriggio si sposta invece al Donna Rosa di Marina di Ravenna, mentre ancora più tardi si sposta al BBK Pleasure Beach, ancora a Marina di Ravenna. E che succede domenica 28 maggio? Mitch B. regala il suo sound all'Oceano Mare di San Leone (Agrigento), un locale decisamente magico. Sarebbe già abbastanza ma il 26 maggio su Spotify e Beatport esce il suo nuovo singolo, un inedito stile funky house, ancora sulla francese Jango Records. E' Mitch B., Mato Locos - "Honey (feat. Seravalli Sax)".



Mitch B., Mato Locos - Honey (feat. Seravalli Sax)

https://youtu.be/HBzUDtZqA8g







Dj producer fin dal lontano 1998, Mitch B., originario di Ravenna, da sempre spazia tra

sonorità che vanno nudisco alla house in tutte le loro sfaccettature. Porta da anni il suo sound in alcuni dei più importanti club d'Italia, tra cui Peter Pan – Riccione, Villa Papeete e Pineta – Milano Marittima, Coconuts – Rimini, Donna Rosa – Marina di Ravenna. Si esibisce con costanza anche altrove, in tutta Italia, da Courmayeuesibiscer ad Agrigento, passando anche spesso da Toscana e Marche.



La sua musica Mitch B. la pubblica su label internazionali come la francese Jango e spesso si esibisce anche all'estero, ad esempio al Warehouse di Nantes (secondo locale francese nella classifica DJ Mag UK), all'Hollywood Vip Room e allo Zazada di Patong in Thailandia. A Ibiza invece si è esibito al Pacha Hotel, al Dunes, al Bora Bora, al Destino e al Mechero Camp, a Formentera al Pineta e al Beso Beach, in Olanda durante l'Amsterdam Dance Event. In Svizzera eccolo invece al Vivai di Saint Moritz.

Non è tutto: Mitch B. è spesso dj guest di prestigiosi party legati a marchi d'eccellenza come Ducati, Shiseido, Jean Louis David, L'Oréal e Technogym. Miglior Resident DJ ai Dance Music Awards 2018, si tiene sempre aggiornato. Solo nel 2022, ad esempio, ha frequentato la Pete Tong Dj Academy e la Ibiza Talents Academy.