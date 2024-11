Di Napoli: “Troppe critiche nei confronti di Lukaku. Non ha fatto la preparazione estiva e ha bisogno di un po’ di tempo”

Arturo Di Napoli parla a Marte Sport Live: “Gli schiaffi subiti dall’Atalanta rappresentano solo una battuta d’arresto, il Napoli sta facendo un percorso straordinario, gli ostacoli ci sono e si può anche inciampare, ma da queste caduta ci si può rialzare. Il Napoli resta una squadra forte. Anche l’Inter lo è ed anzi sulla carta è la più forte, è tosta, concede qualcosa ma crea anche moltissimo. Per me resta la favorita per lo scudetto. L’Atalanta è una squadra molto difficile da affrontare ed è anche quella più in forma del campionato. Si fa fatica a sviluppare il proprio gioco contro il continuo pressing a tutto campo della Dea quando gioca così. Ho sentito però alcune critiche eccessiva a Lukaku, non ha fatto la preparazione, ha una prestanza fisica che ha bisogno di tempo per raggiungere la piena forma. Conte forse non si aspettava un’Atalanta così agguerrita e il suo Napoli ha fatto fatica in ogni reparto, anche Kvaratskhelia e il centrocampo hanno sbagliato gara. Domenica si affronteranno due squadre entrambe in lizza per lo scudetto, sono curioso di capire come reagirà il Napoli, ma sicuramente vedremo una squadra diversa rispetto a domenica scorsa. La Champions può togliere energie psicofisiche ai nerazzurri e di questo gli uomini di Conte devono approfittarne. Resta favorita l’Inter, ma sarà una grande gara”.



Bucchi: “Il Napoli migliorerà in fase offensiva. Lukaku è un po’ in ritardo di condizione, ma crescerà sicuramente”

Christian Bucchi parla a Marte Sport Live: “Il Napoli decimo per XG, ovvero per occasioni create? Non c’è da preoccuparsi, ma da analizzare i dati come Conte ed il suo staff stanno sicuramente facendo. Ciò che conta è che il tecnico ha dato in quattro mesi una mentalità adeguata alla squadra, è riuscito a compattare il gruppo dopo una stagione difficilissima, ha saputo insegnarle a soffrire. I nuovi automatismi arriveranno, ci vuole tempo. Inoltre Conte ha anche cambiato saggiamente il modulo in corsa. Il Napoli è avanti rispetto al tempo in cui ha lavorato con Conte. Sconfitta con l’Atalanta? Gli orobici sono una squadra difficilissima da affrontare, solida, tosta, consapevole della propria forza dopo la vittoria dell’Europa League. La partita è stata decisa anche da episodi: Lookman si è inventato un gol incredibile, McTominay ha preso un palo e se la palla fosse entrata poteva cambiare l’inerzia della gara. Conte sta lavorando tanto sulla solidità difensiva, con una fase difensiva fatta da tutta la squadra. Lukaku? Hien è stato l’avversario peggiore che potesse incontrare: leggermente inferiore fisicamente rispetto a Lukaku ma molto più veloce, bravo nel duello. Il belga è un po’ in ritardo di condizione non avendo svolto la preparazione con i compagni ed essendosi aggregato al gruppo all’ultimo, ma troverà la condizione migliore”.



Chiacchio: “Il falso in bilancio? La Procura Figc farà le sue valutazioni e potrebbe chiedere i documenti”

L’avvocato Eduardo Chiacchio parla a Marte Sport Live: “Quali effetti sportivi se venisse confermato il reato di falso in bilancio? La Procura della FIGC richiederà gli atti e farà le sue valutazioni. E svolgerà, se dovesse ritenerlo opportuno, le proprie investigazioni federali acquisendo tutti i documenti per verificare la sussistenza della regolarità o meno del comportamento, in sede disciplinare, dei soggetti coinvolti. Nella vicenda Osimhen non ha riaperto il caso perché non ha ritenuto ci fossero elementi nuovi dopo la sentenza di assoluzione. Il Napoli rischia la penalizzazione in classifica? Solo in un caso si è determinato questo effetto, e mi riferisco alla vicenda che coinvolse Juventus dove però era stato accertato e punito un sistema di plusvalenze fittizie con tanti casi. La Procura federale accertò con documentazioni che si trattò di un caso sistematico, in questa situazione è difficile parlare di plusvalenza perché si tratta di un caso isolato da accertare e bisogna attendere le valutazioni della procura federale”.



Fulgeri: “Caso Manolas? De Laurentiis è sorpreso dinanzi alla contestazione di falso in bilancio”

L’avvocato Fabio Fulgeri parla a Marte Sport Live: “Caso Manolas? I tempi potrebbero essere molto consistenti, come nel caso Osimhen, se la linea della Procura resta prudente. Confidiamo che vengano considerate le nostre argomentazioni difensive che depositeremo solo dopo avere acquisito gli atti, che sono stati richiesti stamane dal collega di Roma alla Procura capitolini e che dovrebbero prevedibilmente arrivare ai nostri uffici in un paio di giorni. La posizione di De Laurentiis? E’ rimasto sorpreso dinanzi a questa contestazione, considerato che hanno sempre operato nella legalità, applicando i principi contabili richiesti dall’OIC (organismo italiano contabilità, ndr). Comunque e in generale sino a che non approfondiremo nel dettaglio gli atti non possiamo dire molto, si tratta di tematiche molto tecniche. La questione è sempre sulla valutazione dei calciatori che la Procura ritiene non congrua, dovremmo su questo aspetto controdedurre. Sino ad oggi, peraltro, il concetto di valutazione oggettiva dei calciatori non esiste. Il Cavaliere De Laurentiis è tranquillo e sereno perché lui e tutta la dirigenza del Napoli hanno agito sempre nel pieno rispetto delle leggi. Siamo sereni e pensiamo che potremo difenderci rispetto a questa ulteriore contestazione. Attendiamo di approfondire nel dettaglio la questione, il cui nucleo dovrebbe riferirsi alla valutazione del calciatore e poi trarremo le nostre controdeduzioni”.



Reginaldo: “Conte sciuramente correggerà gli errori difensivi commessi contro l’Atalanta. Lukaku sta smaltendo carichi di lavoro importanti”

Reginaldo parla a Marte Sport Live: “Come reagirà Conte alla sconfitta con l’Atalanta? In questi giorni starà certamente lavorando sulla fase difensiva che ha commesso diversi errori contro gli orobici, che sono più abituati a lavorare insieme. Conte ha messo su un gruppo con tanti elementi nuovi e ci vuole tempo per crescere. Non credo sia arrabbiato ma sicuramente un po’ deluso perché la squadra veniva da diverse vittorie. Con l’Inter sarà diverso, il Napoli si farà trovare organizzato e pronto sul piano del gioco. Lukaku? Ha saltato gli ultimi due ritiri col Belgio, per lavorare con Conte e ha sopportato carichi di lavoro importanti che chiedono tempo per essere smaltiti. Gli avversari sanno che Conte costruisce il gioco sul belga e trovano delle contromisure costruendogli una gabbia intorno. Lui però il lavoro sporco lo fa sempre, si porta dietro sempre due difensori oppure un difensore e un centrocampista avversario, lasciando ai compagni spazi che devono essere pronti e bravi ad attaccare”.