Scopri il Mini PC BMAX B1Pro, una soluzione compatta e versatile per l'ufficio e l'intrattenimento domestico.

Prestazioni e Potenza

Alimentato dal processore Gemini Lake N4000 e 8GB di RAM DDR4, il B1Pro offre prestazioni affidabili per attività quotidiane, dalla navigazione web alla gestione di documenti.

Connettività Completa

Dotato di Wi-Fi dual-band 2.4G/5.0G e Bluetooth 4.2 con antenna esterna, offre connessioni stabili. Le porte includono HDMI 2.0 per display 4K, USB 3.2 Gen 1, RJ-45 per Ethernet e uno slot per schede Micro SD.

Design Compatto e Silenzioso

Con un design senza ventola e raffreddamento passivo, questo mini PC è silenzioso, efficiente dal punto di vista energetico e adatto a spazi ridotti. La portabilità lo rende ideale per viaggi e lavoro mobile.

Display 4K e Utilizzo Versatile

Grazie alla porta HDMI 2.0 e alla scheda grafica UHD 600 integrata, supporta display locali HDMI 4K, perfetto per segnaletica digitale e intrattenimento multimediale.

Conclusioni

Il BMAX B1Pro è un Mini PC multifunzionale, ideale per svolgere attività quotidiane e godersi l'intrattenimento multimediale. Scopri di più sullo Store BMAX o consulta le recensioni su Amazon.