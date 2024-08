Health Italia è specializzata in soluzioni su misura di assistenza e sanità integrativa destinate a famiglie, aziende e lavoratori. È, inoltre, impegnata nel sociale, supportando iniziative come la Fondazione Banca delle Visite Onlus.





La salute e il benessere: il core business di Health Italia

Health Italia è una realtà fondata nel 2001 attiva nel settore dell’assistenza e della sanità integrativa. Con la salute e il benessere delle persone come proprio core business, offre soluzioni innovative e ad hoc per il welfare aziendale, piani sanitari e programmi di flexible benefit. Supportata da una fitta rete di convenzioni sanitarie e professionisti, oggi è tra le realtà più complete nell’ambito della cura e del benessere della persona, in Italia e in Europa. La vasta gamma di servizi proposti comprende, oltre a soluzioni pensate per la gestione dei piani welfare dei dipendenti delle aziende e altre personalizzate per il benessere dei lavoratori, anche prestazioni sanitarie e di telemedicina, effettuate attraverso Health Point. La capacità di rispondere con efficacia alle necessità del settore, offrendo prestazioni sanitarie di qualità in modo rapido ed efficiente, ha consentito a Health Italia di affermarsi come leader nel suo ambito.





Health Italia per il sociale: le iniziative e il magazine “Health Online”

In più occasioni, Health Italia ha inoltre supportato iniziative a beneficio della mutualità, della solidarietà sociale e dell’assistenza sanitaria, facendosi promotrice di progetti volti a migliorare la qualità di vita delle persone in situazioni svantaggiate. Nel 2015 prende parte all’iniziativa Fondazione Banca delle Visite Onlus, con la quale vengono raccolte donazioni da destinare al pagamento di visite ed esami medici per chi non può permetterseli. Attraverso il Museo del Mutuo Soccorso, supporta invece la valorizzazione della storia delle società di mutuo soccorso e promuove la ricerca nell’ambito della mutualità. L’impegno di Health Italia nel diffondere la cultura del benessere passa anche per il magazine “Health Online”: qui vengono riportate informazioni utili su temi quali benessere, prevenzione, alimentazione e altri argomenti di interesse pubblico.