Nel primo pomeriggio di domenica Michel Barnier, capo negoziatore per l'Ue nei colloqui per la Brexit, in due post da lui inviati sul proprio account Twitter, aveva fatto intendere che un accordo ci sarebbe stato solo se fossero stati soddisfatti i reciproci interessi di Regno Unito e Unione europea... in relazione alla tutela dei diritti relativi alla pesca. Questo sembrerebbe, pertanto, l'ultimo nodo da sciogliere per evitare una Brexit senza accordo.

La domenica è trascorsa, ma Barnier e Frost, capo negoziatore per il Regno Unito, non sono riusciti ad arrivare ad un'intesa.

A questo punto, le già complicate trattative in corso sembrerebbero complicarsi ancora di più. Infatti, lunedì, David McAllister, che al di là del nome è un eurodeputato tedesco (appartenente alla CDU) che presiede la Commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo, ha affermato che il Parlamento di Bruxelles a questo punto non sarà in grado di concedere l'approvazione a un accordo sulla Brexit entro il 31 dicembre 2020, poiché un accordo tra Uk e Ue non è stato raggiunto entro la mezzanotte di domenica, scadenza precedentemente fissata dal Parmento europeo per leggere, discutere e approvare tutti gli aspetti dell'accordo sulla Brexit.

E adesso? McAllister, questo lunedì, ha fatto saper di aver convocato una riunione straordinaria del Parlamento europeo per discutere i prossimi passi.

Una possibile opzione, solo se Barnier e Frost raggiungessero un accordo entro Natale, sarebbe che il Parlamento europeo lo approvasse in linea di principio entro il 31 dicembre prima di completare il processo di ratifica formale all'inizio del prossimo anno. In questo modo, gli scambi commerciali tra Europa e Regno Unito rimarrebbero praticamente inalterati a partire dal 1 gennaio, in attesa delle nuove ratifiche.

In caso contrario si avrebbe una Brexit senza accordo che, specialmente in questo momento storico, sarebbe dannosa sia per il Regno Unito che per l'Europa.

Per la BBC, citando fonti di Whitehall, sarebbe però sempre più probabile l'ipotesi che il Regno Unito uscirà dall'Europa senza aver raggiunto un accordo di libero scambio.