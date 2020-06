L'Inter, ceduto Mauro Icardi al Paris Saint Germain, avrebbe individuato in Edinson Cavani il sostituto di Lautaro Martinez, che parrebbe in procinto di trasferirsi al Barcellona, come spalla ideale di Romelu Lukaku.

L'ex Napoli è in scadenza di contratto proprio con il PSG e potrebbe pertanto arrivare a parametro zero, visto che non sembra rientrare nei piani futuri del club transalpino. Pertanto, per l'Inter ci sarebbe solo da trovare l'accordo per l'ingaggio.