In uno stadio di San Siro gremito da oltre 53.000 spettatori, l'Inter ha superato la Lazio con un netto 2-0, conquistando l'accesso alle semifinali della Coppa Italia Frecciarossa. I nerazzurri, che incontreranno il Milan nel prossimo turno, hanno chiuso la sfida con i gol di Marko Arnautovic e Hakan Calhanoglu.

L'incontro è iniziato con una Lazio partire aggressiva. L'esterno Isaksen si è rivelato il più pericoloso tra gli ospiti, sfiorando il gol con un sinistro dal limite che ha costretto il portiere Martinez a una parata in angolo. Nonostante le incursioni laziali, però, è stata l'Inter, che proponeva un'inedita coppia d'attacco formata da Arnautovic e Taremi, a sbloccare il match.

Al 39', sfruttando un corner battuto da Dimarco, Arnautovic ha approfittato di una respinta della difesa biancoceleste per colpire al volo con un diagonale di sinistro che ha superato Mandas.

Peccato però che De Vrij, in fuorigioco, sia sulla linea di visione fra il pallone e il portiere della Lazio che, pertanto, è costretto a spostarsi verso destra mentre il pallone va proprio dall'altra parte (un'aggravante). L'arbitro non se ne accorge e, fatto ancor più grave, neppure il VAR che, perlomeno, avrebbe dovuto far rivedere l'azione all'arbitro in campo lasciando a lui qualsiasi valutazione.

A inizio ripresa, l'Inter sfiora il raddoppio con Arnautovic, bloccato da Gila a pochi passi dalla porta. La Lazio prova a imporre il proprio gioco, ma i padroni di casa gestiscono il ritmo della gara senza particolari affanni, supportati anche da cambi mirati come gli ingressi di Correa, Calhanoglu e Bastoni.

Proprio due dei nuovi entrati sono i protagonisti del 2-0 al 77', a seguito di un rigore per un fallo subito da Correa, trasformato con freddezza da Calhanoglu.

Gli ultimi minuti hanno visto la Lazio cercare il gol della speranza con un'incursione di Pedro, la cui conclusione, deviata, ha colpito solo la traversa.

Ora i nerazzurri dovranno affrontare il Milan in semifinale.

Soddisfattissimo Simone Inzaghi...

"Penso che abbiamo fatto una grande gara contro una squadra di assoluto valore. Nel primo tempo abbiamo sofferto ma non ci siamo disuniti poi siamo stati bravi a sbloccarla con un gran gol di Arna. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, sono orgoglioso di questi ragazzi che stanno dando tutto per questa maglia. Il Milan? Ci penseremo ad aprile ora abbiamo tante partite ravvicinate, siamo in difficoltà sugli esterni, abbiamo fuori Carlos, Zalewski, stasera si è fermato Darmian ma dobbiamo andare avanti partita per partita, piano piano sappiamo quello che ci aspetta. Stasera ho avuto tante risposte importanti, ho giocatori non al meglio che stasera non si sono tirati indietro: Frattesi e Taremi avevamo problemi e hanno giocato senza battere ciglio per aiutare la squadra, non si sono tirati indietro. Arna sul gol? Stamattina abbiamo lavorato sulle palle inattive, sappiamo le sue qualità balistiche ed era lì apposta. Martinez? È un ottimo portiere, l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato con il Genoa. Davanti a lui ha Sommer che sta facendo una grande stagione. Sapevamo che la Coppa Italia l'avrebbe giocata lui, non ho avuto fretta, sapevo che avrebbe fatto bene: è un ragazzo serio che si è inserito perfettamente e lavora bene".

Meno Marco Baroni...

"Siamo dispiaciuti, in questa competizione contava solo passare il turno ed è passata l'Inter. C'è mancato il gol ma dobbiamo essere sereni e continuare a ricercarlo come la squadra ha fatto oggi con maggior convinzione negli ultimi metri, solo questo. Adesso tutto sull'Europa League e sul quarto posto? Noi guardiamo sempre avanti, guardiamo il lavoro e la crescita dei giovani. Sappiamo benissimo quale sia il nostro percorso, siamo convinti di giocarci tutte le nostre chance fino in fondo, lo dobbiamo fare per noi e per i nostri tifosi. Non molliamo di un millimetro. Esco da questa partita tremendamente dispiaciuto ma rinforzato. Ripartiremo come abbiamo sempre fatto".