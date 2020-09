Repetita iuvant. Avevo già spiegato perché Salvini meritasse politicamente l'appellativo di pagliaccio in relazione a quanto accaduto in quel di Pontassieve alcuni giorni fa, episodio riportato come aggressione.

Pagliaccio, come riporta Treccani, è utilizzabile anche come appellativo per indicare una persona che si comporta in modo ridicolo, con assoluta mancanza di serietà, di dignità, di coerenza, e sulla quale non si può fare alcun affidamento.

Stavolta, Salvini pagliaccio, anzi #SalviniPagliaccio, è l'hashtag che su Twitter ha riassunto la truffa mediatica del segretario leghista e di chi lo sostiene in relazione all'episodio relativo al comizio da lui tenuto a Napoli ieri, venerdì 11 settembre.



Ecco come Salvini e i giornali che lo supportano ne hanno dato notizia...

Non vanno neppure dimenticati gli agitprop di Libero nel voler propagandare la notizia del pienone di Matteo Salvini a Napoli....

#Salvini a Napoli, il comizio in una piazza Matteotti strapiena | Video https://t.co/IlSJHaRgQ7 pic.twitter.com/06sZvbFCal — Quotidiano Libero (@Libero_official) September 11, 2020



Adesso, dopo la propaganda, la realtà dei fatti...

Napoli

Piazza Matteotti .

Centinaia di agenti e nessun sostenitore.

A pochi passi centinaia di manifestanti che non si sono potuti avvicinare. pic.twitter.com/cBANBWMMhr — Maria Rosaria (@MariaRo99325323) September 11, 2020

La piazza "strapiena" per #SalviniPagliaccio a Napoli. Considerando anche i pullman venuti da fuori per sostenere il cazzaro, è stato un vero trionfo! pic.twitter.com/hnTSrHrK6w — FisioGian (@Gian64062228) September 12, 2020

Lega: Salvini a Napoli, un migliaio di sostenitori in piazza: Sono un migliaio circa i sostenitori della Lega che hanno assistito al comizio di Matteo Salvini in piazza Matteotti, a Napoli, venerdì 11 settembre. Bandiere della Lega, qualche tricolore, e… https://t.co/ogXs41vqkO — RepubblicaTv (@RepubblicaTv) September 12, 2020





Morale. Ma se un politico è tanto arrogante da credere di poter mentire su un fatto che è facilmente verificabile e, nel caso, smentibile, figuriamoci che cosa può essere capace di fare nel prendere decisioni su temi che solo lui conosce. Su questo hanno mai riflettuto i devoti seguaci di Matteo Salvini?