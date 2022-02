“Ma che ne sai se non hai fatto il Varietà”, in scena lo show con Diego Sanchez e Angela Melillo.

IN SCENA AL TEATRO TOTÒ DI NAPOLI DAL 25 FEBBRAIO AL 6 MARZO.





In tournée lo show di Diego Sanchez con Angela Melillo , si parte da Napoli e poi in giro.



Lo spettacolo è una commedia-varietà che vede protagonisti Diego Sanchez e Angela Melillo i quali si troveranno costretti a usare colpi bassi per far accettare le proprie idee ad un frivolo produttore. Diego artista di teatro e Angela soubrette televisiva cercheranno di far pendere dalla propria parte la decisione del produttore il quale dovrà decidere se finanziare uno show interamente dedicato al teatro o quello proposto da Angela dedicato ai miti della tv. Tra numeri, canzoni, sketch e balletti il pubblico si troverà all’interno di uno straordinario omaggio ai grandi dello spettacolo.



In scena con Sanchez e Melillo, Marco Palmieri, Chiara Al Omleh, Daniela Mastropietro e Giuseppe Santaniello e 8 ballerine.



Senza alcun tipo di trama dedita a giustificare il susseguirsi dei numeri, lo spettacolo ricalca i fasti dei vecchi Varietà, dove il classico presentatore in frac con fare sornione e simpatico introdurrà tutte le esibizioni che una dietro l’altra arricchiranno lo show.

Tra canzoni, sketch, balletti, magie numeri di trasformismo alla Fregoli ed evoluzioni acrobatiche si ripercorreranno oltre 100 anni di storia di un genere teatrale mai tramontato “Il Varietà”. Ad impreziosire il tutto lustrini e pailettes come nelle migliori delle tradizioni.